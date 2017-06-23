Германия

Молодой игрок дортмундской Боруссии Усман Дембеле желает сменить клубную прописку.

Как информирует ​Eurosport, Дембеле очень расстроился уходом главного тренера Томаса Тухеля и именно из-за этого он желает сменить клуб.

При этом отмечается, что 20-летний футболист не желает переходить в Барселону, интерес которой ему активно приписывают в последнее время.

Кроме того, издание уверяет, что в борьбу за игрока вступают Манчестер Юнайтед и Челси.

Дембеле по итогам сезона Бундеслиги был признан лучшим молодым игроком чемпионата. На счету юного таланта 10 голов и 21 ассист в 49 матчах за Шмелей во всех турнирах.