Представитель полузащитника РБ Лейпциг Эмиля Форсберга заявил, что клуб должен отпустить его клиента в Милан.
Эмиль Форсберг, Getty Images
23 июня 2017, 18:58
Агент Форсберга Хасан Четинкая эмоционально высказался относительно попытки Лейпцига удержать Форсберга в команде.
"Эмиль всегда отдавал этому клубу все, что мог. Он побил несколько рекордов в их футболке", — сказал Четинкая в интервью Bild.
"И сам игрок, и я уже говорили с руководством РБ относительно наших амбиций, будущего Форсберга и его мечтаний".
"Они купили его не за 15 млн евро, а всего за 3. Учитывая эту сумму, он уже отплатил клубу в десятикратном размере".
"Сейчас Эмиль хочет сделать следующий шаг, и вы должны позволить ему уйти. Если вы не сделаете этого, то знайте – вы разрушаете его мечты", — завершил агент.
Главным претендентом на полузащитника Лейпцига является Милан, который не оставляет попыток заполучить игрока.
В завершившемся сезоне Форсберг провел за РБ 30 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 8-ю голами и 22-мя результативными передачами.