Германия

Представитель полузащитника РБ Лейпциг Эмиля Форсберга заявил, что клуб должен отпустить его клиента в Милан.

Агент Форсберга Хасан Четинкая эмоционально высказался относительно попытки Лейпцига удержать Форсберга в команде.

"Эмиль всегда отдавал этому клубу все, что мог. Он побил несколько рекордов в их футболке", — сказал Четинкая в интервью Bild.

"И сам игрок, и я уже говорили с руководством РБ относительно наших амбиций, будущего Форсберга и его мечтаний".

"Они купили его не за 15 млн евро, а всего за 3. Учитывая эту сумму, он уже отплатил клубу в десятикратном размере".

"Сейчас Эмиль хочет сделать следующий шаг, и вы должны позволить ему уйти. Если вы не сделаете этого, то знайте – вы разрушаете его мечты", — завершил агент.

Главным претендентом на полузащитника Лейпцига является Милан, который не оставляет попыток заполучить игрока.

В завершившемся сезоне Форсберг провел за РБ 30 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 8-ю голами и 22-мя результативными передачами.