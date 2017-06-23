Германия

Вольфсбург, РБ Лейпциг и Штутгарт заинтересованы в аренде полузащитника Челси Марио Пашалича.

Полузащитник Челси Марио Пашалич может провести следующий сезон на правах аренды в Бундеслиге.

В подписании 22-летнего хорвата заинтересованы Вольфсбург, РБ Лейпциг и Штутгарт, при чем последние считаются фаворитами.

Пашалич перешел в Челси летом 2014 года из Хайдука. За первую команду "синих" он пока не сыграл ни одного официального матча, но успел поиграть в аренде за Эльче, Монако и Милан.