Германия

Ветеран бременцев останется в клубе еще на один сезон.

Вердер объявил о подписании нового контракта с голкипером Ярославом Дробны. Соглашение 37-летнего стража ворот рассчитано до июня 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт Музыкантов.

"Дробны — важная фигура в клубе, как на поле, так и на скамейке запасных. Он внес очень много в команду и является хорошим примером для молодых футболистом. Здорово, что он решил продлить контракт", — заявил тренер Вердера Александр Нури.

Дробны перешел в Вердер летом 2016 года из Гамбурга. В минувшем сезоне он сыграл в 10 матчах Бундеслиги, пропустив 15 мячей.