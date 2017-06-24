Германия

Известный хорватский футболист Ивица Олич в возрасте 37 лет принял решение о завершении профессиональной карьеры.

О решении игрока повесить бутсы на гвоздь сообщает ряд авторитетных немецких изданий.

Отмечается, что к такому итогу футболист пришел после вылета своей команды Мюнхен 1860 из второй Бундеслиги.

Олич начал профессиональную карьеру в далеком 1996-м году в хорватском клубе Марсония. На родине форвард также выступал за Загреб и Динамо.

Больше всего Ивица известен по своей игре за Гамбург, Баварию, Вольфсбург и ЦСКА.

С 2002-го по 2015-й года Олич защищал цвета сборной Хорватии. Всего за национальную команду он провел 104 матча и забил 20 голов.

Отметим, что в октября 2016-го года хорвата поймали на игре на тотализаторе.