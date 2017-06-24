Гамбург отрапортовал о продлении действующего соглашения с нападающим Бобби Вудом.
Бобби Вуд, твиттер Гамбурга
24 июня 2017, 19:45
Как сообщает официальный сайт Диназавров, Вуд поставил подпись под контрактом, срок действия которого рассчитан до лета 2021 года.
Старое соглашение 24-летнего американца истекало в середине 2020 года.
Вуд перебрался в Гамбург в мае прошлого года из берлинского Униона, выступающего во второй Бундеслиге.
В завершившемся сезоне Вуд провел за Горожан 28 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.