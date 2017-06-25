Германия

Молодой нападающий Тоттенхэма Винсент Янссен заинтересовал менхенгладбахскую Боруссию.

Как информируют британские источники, Боруссия рассматривает вариант с оформлением 23-летнего нападающего Шпор Винсента Янссена.

Голландец перешел в стан Тоттенхэма летом минувшего года и не смог составить конкуренцию Харри Кейну.

Даже тогда, когда Харри был травмирован наставник команды Маурисио Почеттино доверял место в составе не Янссену, а Сон Хын Мину.

Такая ситуация ведет к тому, что Янссен покинет Тоттенхэм. Боруссия М готов поспособствовать этому и приютить голландца.

В минувшем сезоне Янссен провел за свою команду 27 матчей в АПЛ (829 минут) и забил 2 гола.