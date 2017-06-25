Германия

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш намекнул на возможный переход в другую команду.

После приобретения мюнхенцами хавбека Лиона Корентена Толиссо будущее Санчеша оказалось под вопросом. И без того не получающий должного количества игровой практики футболист теперь будет иметь еще меньше шансов проявить себя, потому с большой долей вероятности покинет Баварию.

Главным претендентом на Ренату является Манчестер Юнайтед, который готов заплатить за хавбека 23 млн фунтов.

Сам же игрок в своем последнем интервью намекнул на возможный переход в другой клуб.

"В принципе, я бы хотел остаться в Мюнхене. Это великий клуб и мне здесь очень нравится".

"Тем не менее, уход из Баварии не обескуражит меня. Я, как и всегда, продолжу выкладываться и работать над собой", — сказал Санчеш.

В завершившемся сезоне португальский хавбек принял участие в 17-ти поединках Бундеслиги, не отметившись результативными действиями.