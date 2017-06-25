Германия

Голкипер Кайзерслаутерна Юлиан Поллерсбек стал игроком Гамбурга.

Красноштанники подыскали замену Рене Адлеру, покинувшему команду на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт Гамбурга, место в воротах команды займет перспективный кипер Юлиан Поллерсбек. Сумма трансфера футболиста составила 3,5 млн евро.

Прошедший сезон Поллерсбек провел в Кайзерслаутерне, где он отыграл 31 матч во Второй Бундеслиге, в 14-ти поединках сумев оставить свои ворота сухими.

Помимо этого, Юлиан является основным вратарем сборной Германии U-21 на молодежном чемпионате Европы.