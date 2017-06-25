Германия

Бундестим в сотый раз обыграла соперника в официальном матче под руководством Йоахима Лева.

В заключительном поединке группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1, выйдя в полуфинал турнира с первого места в группе.

Данная победа стала знаковой для наставника Бундестим Йоахима Лева, ведь благодаря ей коуч достиг отметки в 100 побед у руля сборной Германии.

57-летний немец возглавляет национальную команду своей страны с 2006-го года.

Для достижения ста побед Леву понадобилось 150 матчей. В данный момент он является историческим лидером по выигранным поединкам у руля Бундестим. Второй по этому показателю — Зепп Хербергер, который с 1936-го по 1964-й год добыл 94 победы в 167-ми поединках.

В полуфинале Кубка конфедераций Германия встретится со сборной Мексики.