Бундестим в сотый раз обыграла соперника в официальном матче под руководством Йоахима Лева.
Йоахим Лев, Getty Images
25 июня 2017, 22:56
В заключительном поединке группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1, выйдя в полуфинал турнира с первого места в группе.
Данная победа стала знаковой для наставника Бундестим Йоахима Лева, ведь благодаря ей коуч достиг отметки в 100 побед у руля сборной Германии.
57-летний немец возглавляет национальную команду своей страны с 2006-го года.
Для достижения ста побед Леву понадобилось 150 матчей. В данный момент он является историческим лидером по выигранным поединкам у руля Бундестим. Второй по этому показателю — Зепп Хербергер, который с 1936-го по 1964-й год добыл 94 победы в 167-ми поединках.
В полуфинале Кубка конфедераций Германия встретится со сборной Мексики.