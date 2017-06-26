Германия

Полузащитник Хави Мартинес вряд ли покинет Баварию этим летом.

Ранее СМИ утверждали, что по Хави Мартинес пройдет медосмотр в Манчестер Сити. Но Bild уверяет, что мюнхенцы не намерены расставаться с Хави.

Мартинес перешел в Баварию 5 лет назад из Атлетика Бильбао. Сумма трансфера составила 40 млн евро, что стало рекордом Баварии. Эта отметка была побита лишь нынешним летом – хавбек Лиона Корентен Толиссо обошелся немцам в 41,5 млн евро.

В сезоне 2016/2017 на счету испанца гол и ассист в 21 матче Бундеслиги.