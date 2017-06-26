Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Усман Дембеле понадобился Баварии.

Главному тренеру Баварии Карло Анчелотти нужен Усман Дембеле, — сообщает TF1.

По окончанию сезона Боруссию покинул Томас Тухель. В СМИ появилась информация, что Усман расстроен уходом тренера и сам тоже желает сменить клуб.

Впрочем, Шмели не горят желанием отпускать одного из своих лидеров и уже вывесили на Усмана ценник в 90 млн евро.

Интерес к Дембеле также приписывают ПСЖ и Барселоне.

Дембеле может стать уже четвертым лидером Боруссии, которого переманила Бавария. Ранее путь из Дортмунда в Мюнхен проделали Марио Гетце, Роберт Левандовски и Матс Хуммельс.

В своем дебютном сезоне в Бундеслиге 20-летний Дембеле наиграл 32 из 34 матчей (22 – в основе), отметившись в них 6 голами и 12 ассистами.