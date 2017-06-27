Германия

Нападающий Порту Хесус Корона может перейти в дортмундскую Боруссию.

По информации Sport1, тренерский штаб Боруссии во главе с новым наставником команды Петером Босом заинтересованны в приобретении форварда сборной Мексики.

Сообщается, что в нападающем Порту Шмели видят замену французу Усману Дембеле, который изъявил желание покинуть команду. Причиной тому стало расставание клуба с Томасом Тухелем.

Уже на протяжении нескольких недель сообщается об интересе к персоне Дембеле со стороны Барселоны.

В прошедшем сезоне Хесус Корона в минувшем сезоне принял участие в 29 матчах чемпионата Португалии, став автором 3 голов. На Кубке Конфедераций провел всего 22 минуты.

Дембеле в Бундеслиге провел 32 поединка, в которых сумел отличиться шестью голами.