Германия

Автор football.ua Андрей Шахов-младший рассказывает о трех главных противостояниях второго тура немецкой Бундеслиги.

На прошлой неделе стартовал юбилейный 55-й сезон немецкой Бундеслиги, который обещает зрителю быть не менее интересным предыдущего, даже если на чемпионство реально будет претендовать один-два клуба. Причиной тому вновь послужит главное преимущество германского первенства над другими из ТОП-4 – конкуренция в середине таблицы. Уровень и сила любого чемпионата, как известно, зависит именно от неё. А два именитых «новичка» Бундеслиги, снова поднявшихся в элиту немецкого футбола, Ганновер и Штутгарт, несомненно, попытаются её увеличить.

Предстоящий матч одного из этих новичков я, на свой страх и риск, внес в список трех самых интересных противостояний второго тура Бундеслиги. И вот почему…

Ганновер – Шальке

По сути оба клуба отсутствовали в элите немецкого футбола в прошлом сезоне. Только если Ганновер сражался во второй Бундеслиге, где изначально считался одним из фаворитов, то Шальке, болтаясь от дна таблицы — до начала её второй половины, находился в глубоком поиске себя как такового. И виновниками этой провальной кампании «горняков» я бы назвал именно руководство клуба, которое не устает наступать на одни и те же грабли, меняя тренеров перед каждым стартом сезона.

Разве Шальке мог пожаловаться на подбор игроков? Нет, он был достаточно сильным и даже именитым. Не один футболист умудрился заставить футбольную общественность говорить о себе, даже несмотря на провальные результаты команды. А итоговое десятое место никак иначе назвать нельзя! Это мы ещё не вспоминали о том, что гельзенкирхенцы долгое время мучились рядом с зоной вылета, что для такого клуба категорически непозволительно.

Отправив в отставку Маркуса Вайнцирля после окончания чемпионата, руководство Шальке в очередной раз объявляет о достаточно рискованном, на мой взгляд, назначении на пост наставника команды. Его занял 31-летний Доменико Тедеско, возглавивший лишь в марте месяце клуб второй Бундеслиги Эрцгебирге Ауэ. Видимо, директоров «кобальтовых» убедили отличные результаты Тедеско, который в первых пяти матчах заработал 13 очков из 15 возможных и в итоге спас свою команду от вылета, заняв 14-е место.

Тедеско возглавил Шальке в это межсезонье и заявил, что предоставит шанс каждому футболисту клуба. Больше всего этому обрадовался именно наш Женя Коноплянка, которому последние полгода немецкие СМИ активно искали новый клуб. Именно новый тренер поверил в украинца, за что тот отплатил ему уверенной игрой в товарищеских матчах межсезонья, став одним из лидеров команды во время подготовки к сезону.

В общем, и игра Шальке кардинально изменилась, опять-таки, если отталкиваться от последних контрольных матчей команды, противостояния в Кубке и первого тура Бундеслиги. Тедеско сделал упор на скорость, намного увеличив темп игры «кнаппен». Немало важным усилением при построении такой игры послужило приобретение Арита. Уже в матче первого тура он отдал голевую передачу на Коноплянку. Кстати, именно в таком стиле игры чувствует себя как рыба в воде наш фланговый соотечественник, прогресс которого при новом тренере тоже виден невооруженным взглядом.

Шальке уверенно обыграл вице-чемпиона Германии Лейпциг (2:0) и эта победа может стать него глотком уверенности на столь важном этапе формирования новой команды под руководством Тедеско. И победа над Ганновером может вернуть «кобальтовых» в элиту чемпионата с его самого начала.

Хозяева же подходят к этому противостоянию с серьезнейшей потерей. Перед вторым туром чемпионата сломался капитан команды Эдгар Приб, порвавший связки колена. Но даже без своего капитана главный тренер Ганновера Андре Брайтенрайтер сумеет настроить свой коллектив на достойное сражение с явным фаворитом этого противостояния. Ведь для самого наставника матч с Шальке будет немало принципиальным, так как лишь год назад он был уволен с должности главного тренера Шальке, после чего его заменил Вайнцирль.

Ганновер победил Майнц на выезде в первом туре, что придаст ему больше уверенности на матч с Гельзенкирхеном. Однако главным козырем хозяев может стать основное трансферное приобретение Ганновера этого лета: бразильский форвард Жонатас, выкупленный у казанского Рубина за 9 миллионов евро, может дебютировать в новом клубе уже в матче против Шальке.

Интересна также статистика противостояний Ганновера и Шальке, где в семи из восьми матчей побеждали хозяева, однако, даже несмотря на неё, явным фаворитом в противостоянии лично для меня будут именно гости.

Точно не сыграют: Альборнос, Приб, Саренрен-Базее – Авдияй, Бургшталлер, Стамбули, Шопф.

Прогноз автора: победа Шальке

Байер – Хоффенхайм

В прошлом сезоне леверкузенский Байер не забил ни одного мяча одному из главных открытий года в Европе Хоффенхайму, проиграв ему оба раза (0:3 и 0:1). Это при том, что для «фармацевтов» скромный Хоффе был едва ли не самым удобным соперником в чемпионате, так как до прошлого чемпионата у «крестьян» была лишь одна победа при тринадцати поражениях в шестнадцати матчах!

В одном из своих интервью, на вопрос о секрете его успеха с Хоффенхаймом, Юлиан Нагельсманн ответил, что первой его задачей после назначения было поднять психологический дух команде, которая до этого постоянно сражалась за выживание. Убедить футболистов аутсайдера в том, что они могут бороться за Лигу чемпионов – задача достаточно непростая. В этом и раскрылся первый лепесток таланта молодого тренера – умении мотивировать.

Потому, после недавнего вылета Хоффенхайма из Лиги чемпионов, тренер года -2016 в Германии, несомненно, сумеет правильно подвести своих подопечных ко второму туру Бундеслиги. Тем более, что впереди первый евросезон в истории клуба, а позади – первая победная игра в чемпионате над бременским Вердером (1:0), то есть нос вешать рано!

Безусловно, без своих лидеров Зюле и Руды Хоффе поначалу будет очень сложно, однако, клуб не отчаивается и проводит вполне уверенную трансферную кампанию. За 8 миллионов выкуплена замена Руды – Нордтвейт. Взят в годичную аренду у мюнхенской Баварии великолепное открытие в составе Вердера в прошлом сезоне Серж Гнабри. Однако на счет участия в матче с Байером последнего есть небольшие сомнения. Шансы на возвращение на поле игрока сборной Германии после повреждения рассчитывают как 50/50. У того же Байера в этом плане больше риска, так как под вопросом сразу четыре футболиста: Ларс и Свен Бендер, Кисслинг и Хаверц.

Помимо выше приведенной статистики, этот матч можно назвать одним из центральных хотя бы потому, что оба клуба потенциально могут и будут сражаться за еврокубки по ходу текущего сезона. Леверкузен не имеет право проигрывать второй стартовый матч подряд, так противостояние на Альянц-арене завершилось поражением от Баварии (1:3). Но здесь смущает не столько проигрыш подопечных Хайко Херрлиха, сколько отсутствие должного сопротивления чемпиону страны.

Отобрать очки у озлобленного Хоффенхайма будет не так уж просто, тем не менее, лишь в таких матчах и возвращают авторитет. Лишь в них улучшают репутацию.

Точно не сыграет: Едвай

Прогноз автора: ничья

Боруссия Дортмунд – Герта

Этот матч я бы назвал центральным во втором туре Бундеслиги. Третья команда по ходу прошедшего сезона примет шестую, причем, «шмели» не могут обыграть столичную Герту в чемпионате с апреля 2016-го года.

Это противостояние двух совершенно разных команд, ведь хозяева играют в зрелищный, атакующий и быстрый футбол, в то время, как Герта – закрытый, медленный, от обороны. Именно защита и будет главным оружием гостей на Вестфаллене и пробить её Дортмунду будет крайне тяжко. Особенно без, наконец, ушедшего лидера команды Усмана Дембеле, который, прямо скажем, не давал покоя болельщикам Боруссии последние пару недель из-за своей саги с переходом в Барселону. Кстати, в том числе и из-за надежной обороны Герты, в матчах этих команд не забивается больше трех мячей уже почти три года.

Что интересно: лишь в двух матчах текущего тура встретятся между собой победители своих противостояний в первом: Ганновер - Шальке и Дортмунд – Герта.

Украинскому зрителю стоит обязательно посмотреть этот поединок, ведь именно в нем он сможет ознакомиться с игрой берлинской Герты — соперника луганской Зари в групповом раунде Лиги Европы.

Точно не сыграют: Геррейро, Ройс, Шюррле – Клинсманн, Зельке, Каде, Лаззаро, Миттельштадт

Прогноз автора: победа Боруссии