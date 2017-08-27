Германия

Полузащитник Арсенала может продолжить карьеру Германии.

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к хавбека Арсенала Месуту Озилу. Об этом сообщает Tribalfootball. Рыночная стоимость 28-летнего хавбека может составить 50 миллионов евро.

Арсенал готов повысить зарплату немцу, подняв ее до 300 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт Месута с Арсеналом подойдет к концу следующим летом, и пока полузащитник так и не продлил соглашение со своим нынешним клубом.

В минувшем сезоне Озил провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.