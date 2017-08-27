В заключительном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги Ганновер обыграл Шальке (1:0).

Ганновер – Шальке 1:0
Гол: Жонатас, 67

Ганновер: Чаунер - Антон, Тревизан, Остжолек, Сане - Бакалож, Швеглер, Клаус (Караман, 73), Корб, Фюллькруг (Жонатас, 62) - Харник (Майер, 81).

Шальке: Фэрманн - Налдо, Настасич, Очипка, Керер - Бенталеб, Калиджури (Резе, 83), Харит (Майер, 73), Горетцка, Коноплянка - Ди Санто (Бургшталлер, 46).

Предупреждения: Ди Санто, Горетцка, Харник.