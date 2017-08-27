Представляем вашему вниманию результат последнего матча второго тура чемпионата Германии.
Ганновер – Шальке, Getty Images
27 августа 2017, 21:35
В заключительном матче 2-го тура немецкой Бундеслиги Ганновер обыграл Шальке (1:0).
Ганновер – Шальке 1:0
Гол: Жонатас, 67
Ганновер: Чаунер - Антон, Тревизан, Остжолек, Сане - Бакалож, Швеглер, Клаус (Караман, 73), Корб, Фюллькруг (Жонатас, 62) - Харник (Майер, 81).
Шальке: Фэрманн - Налдо, Настасич, Очипка, Керер - Бенталеб, Калиджури (Резе, 83), Харит (Майер, 73), Горетцка, Коноплянка - Ди Санто (Бургшталлер, 46).
Предупреждения: Ди Санто, Горетцка, Харник.