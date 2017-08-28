Германия

Форвард Динамо, скорее всего, покинет Киев в текущее летнее трансферное окно.

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко скоро станет игроком дортмундской Боруссии. По данным немецкого издания Bild, сумма сделки составит 30 млн евро. По слухам, 27-летний футболист уже успешно прошел медосмотр.

В Дортмунде украинец должен стать заменой Усману Дембеле, перешедшему накануне в Барселону за 105 млн евро.

Ярмоленко защищает цвета Динамо с 2008 года. Он провел 339 матчей и забил 137 голов. Также на его счету 29 мячей в 69 поединках за национальную сборную.

Ранее сообщалось, что интерес к вингеру Динамо проявляют Сток Сити, Рома, Интер и Фенербахче.