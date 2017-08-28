Германия

Новичек "шмелей" поделился мнением после подписания контракта.

В понедельник, 28-го августа, украинский вингер Андрей Ярмоленко официально стал игроком дортмундской Боруссии.

"Я очень благодарен, что Динамо предоставило мне возможность перехода в большой европейский клуб. Я буду работать в каждой тренировке, чтобы помочь Боруссии в достижении ее конечной цели", — цитирует Ярмоленко официальный сайт Боруссии Д.

Ярмоленко защищал цвета Динамо с 2008 года. Он провел 339 матчей и забил 137 голов. Также на его счету 29 мячей в 69 поединках за национальную сборную.

В Дортмунде украинец должен стать заменой Усману Дембеле, перешедшему накануне в Барселону за 105 млн евро.