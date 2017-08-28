Германия

Спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк прокомментировал переход украинца.

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко официально стал игроком дортмундской Боруссии.

"Андрей — это игрок, за которым мы охотились в течение долгого времени, и который играет на высоком уровне как в клубе, так и в сборной Украины", — сказал спортивный директор Михаэль Цорк.

Ранее новичок "шмелей" также поделился мнением после подписания контракта.

По данным немецкого издания Bild, сумма сделки составила 30 млн евро.

Андрей Ярмоленко сыграл за Динамо 339 матчей и забил 137 голов.