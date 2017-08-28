Германия

Защитник Шальке Бенедикт Хеведес, скорее всего, завтра примерит форму Ювентуса.

Шальке и Ювентус достигли соглашения относительно трансфера Хеведеса в состав туринского клуба, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, 29-летний центрбек отправится в аренду на год в Ювентус, а "бьянконерри" получат право выкупа, которое не будет являться обязательным.

Скорее всего, во вторник, 29 августа, переход будет оформлен официально.

Всего за Шальке Хёведес отыграл 240 матчей и отличился 12 голами.