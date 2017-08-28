Германия

Новичок дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко рассказал о своих целях в составе "шмелей".

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко дал свое первое интервью в качестве игрока дортмундской Боруссии, куда он перешел из киевского Динамо.

"Лично мои цели всегда самые высокие. Я буду стараться своей работой, своим трудом на тренировках показывать хорошую, качественную игру, которая соответствует такому клубу, как Боруссия Дортмунд и, конечно же, чтобы этот клуб добивался самых высоких целей", — заявил Ярмоленко.

У Ярмоленко будет возможность дебютировать в составе дортмундской Боруссии в субботу, 9 сентября, в выездном матче Бундеслиги против Фрайбурга.