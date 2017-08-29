Германия

В Вердере очень рассчитывают на нападающего Макса Крузе.

"Музыканты" подписали Крузе летом прошлого года. В первом сезоне в новой команде Макс за 23 матча Бундеслиги забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

В связи с такой результативной появилась информация, что игрока может переманить дортмундская Боруссия или даже Манчестер Юнайтед.

При этом осуществить этот трансфер потенциальным покупателям было весьма несложно, ведь в контракте у футболиста прописана смешная по нынешним меркам клаусула — 15 миллионов евро.

Как сообщает Bild, в последние недели Вердер вел переговоры с Крузе, пытаясь убедить его вычеркнуть из контракта сумму отступных. Согласно источнику, сделать это удалось, а Макс получил за свое согласие три миллиона евро.

Действующее соглашение 29-летнего немца с Вердером рассчитано до середины 2019 года.