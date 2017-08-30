Германия

Защитник Шальке Бенедикт Хеведес скоро будет выступать за Ювентус.

Аренда защитника Шальке Бенедикта Хеведеса обойдется Ювентусу в 3,5 миллиона евро, сообщает Sky Italia.

По информации источника, "бьянконерри" смогут выкупить 29-летнего центрбека за 8,5 миллионов евро, однако право выкупа не является обязательным.

Кроме того, если Ювентус таки решится выкупить Хеведеса, то с учетом бонусов сделка может составить 11,5 млн евро.

Всего за Шальке Хеведес отыграл 240 матчей и отличился 12 голами.