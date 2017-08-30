Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Феликс Пасслак два года проведет в аренде в Хоффенхайме.

Приобретя у Хоффенхайма защитника Жереми Тольяна, Боруссия Д отправила в обратном направлении полузащитника Феликса Пасслака. 19-летний футболист продлил контракт с Боруссией до 2021 года, а ближайшие два года проведет в аренде в команде из Зинсхайма.

"Пасслак – это наше будущее, — заявил в интервью официальному сайту клуба спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк. – Он еще очень молод, и для него важна постоянная игровая практика. Надеемся, он ее получит в Хоффенхайме и будет прогрессировать под руководством Юлиана Нагельсманна".

Пасслак дебютировал в первой команде Боруссии 2 марта 2016 года, после чего сыграл 14 матчей в Бундеслиге и по два в Кубке Германии и Лиге чемпионов. Свой единственный мяч на взрослом уровне Феликс забил 22 ноября 2016 года в эпическом поединке Лиги чемпионов против Легии, закончившемся со счетом 8:4 в пользу "шмелей". При этом Пасслак в возрасте 18 лет и 177 дней стал самым юным германским футболистом, забивавшим в Лиге чемпионов.