Германия

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги может перебраться в Вольфсбург до закрытия трансферного окна.

Вольфсбург рассчитывает взять в аренду нападающего Ливерпуля Дивока Ориги, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство немецкого клуба готово предоставить бельгийцу достаточное количество игровой практики.

Этот вариант может устроить Ливерпуль, который не против отпустить Ориги на правах аренды с целью получения игровой практики.

Ранее сообщалось про интерес к Ориги со стороны Тоттенхэма и Интера.