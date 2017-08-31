Германия

Президент Баварии Ули Хенесс поделился мнением о стоимости игроков на трансферном рынке.

"Я считаю, что Бавария все еще способна быть соперником топ-клубам Европы на трансферном рынке.

Ни один клуб мира не имеет больше денег, чем мы. Стоит подчеркнуть, что именно своих денег! Это крайне важно. Другие большие клубы занимают деньги, получают их от владельцев, а Бавария может гордиться тем, что зарабатывает их сама.

Да, я согласен, что за последние десять лет ситуация на трансферном рынке кардинально изменилась, но я не хочу платить за игрока 100 миллионов евро. Считаю, что никто в мире столько не стоит", – передает слова Хенесса Bild.

Отметим, что нынешним летом ПСЖ приобрел за 222 млн евро Неймара у Барселоны, а сами каталонцы заплатили 105 млн дортмундской Боруссии за Усмана Дембеле. Кроме того, сегодня, в последний день трансферного окна, может произойти еще несколько сделок, которые перевалят за 100 млн евро.