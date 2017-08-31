Леверкузенский клуб усилился защитником Олимпиакоса Панайотисом Рецосом.
Панайотис Рецос с футболкой Байера, FC Bayer
31 августа 2017, 14:42
Как сообщает официальный сайт Байера, клуб подписал контракт с перспективным 19-летним беком Олимпиакоса.
Трансфер Рецоса обошелся "фармацевтам" весьма недешево – в 22 млн евро.
В прошлом сезоне Панайотис отыграл 18 матчей в чемпионате Греции, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось о том, что Байер может продать полузащитника Кевина Кампля в Лейпциг.