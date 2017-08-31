Германия

Дортмундская Боруссия завершила подписание левого вингера Джейдона Санчо из Манчестер Сити.

Один из самых талантливых молодых английских футболистов Джейдон Санчо перешел из Манчестер Сити в дортмундскую Боруссию.

17-летний англичанин отказывался посещать тренировки Манчестер Сити и настаивал на уходе после того, как отклонил предложение "горожан" о новом контракте.

По информации немецких СМИ, Манчестер Сити получит компенсацию в размере семи миллионов евро.

В составе Борусси вингер будет выступать под седьмым номером.

В прошлом сезоне Санчо отыграл 33 матча за Манчестер Сити U-18 и U-23, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Этим летом англичанин был признан лучшим игроком Чемпионата Европы U-17.