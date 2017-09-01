Германия

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко был одним из самых дорогих игроков в нынешнего лета.

Нынешним летом случилось то, что многие фанаты ждали долгие годы — Андрей Ярмоленко перешел в клуб из топ-чемпионата Европы.

Экс-капитан Динамо подписал четырехлетнее соглашение с дортмундской Боруссией, которая заплатила за него киевлянам 25 млн евро, как сообщает transfermarkt.

Таким образом, Андрей стал второй самой дорогой покупкой немецкой команды нынешним летом. Дороже обошелся только Корентен Толиссо, которого Бавария приобрела за 41,5 млн евро.

Если же брать в расчет все трансферы клубов Бундеслиги, то Ярмоленко опережают еще и Усман Дембеле (Барселона, 105 млн евро) и Антони Модест (Тяньцзинь Цюаньцзянь, 34,7 млн).