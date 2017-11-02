Германия

Являющийся свободным агентом форвард Джузеппе Росси может стать заменой Роберту Левандовски в Баварии.

Для того, чтобы снизить нагрузку на Роберта Левандовски, Бавария подыскивает форварда для подстраховки польскому нападающему.

Как сообщает Bild, первым номером в списке кандидатов у Баварии находится Джузеппе Росси, которого в прошлом сезоне Фиорентина отдала в аренду в Сельту. В апреле нынешнего года Росси получил травму колена и по окончании срока аренды "фиалки" разорвали с ним контракт по обоюдному согласию, а предложение Сельты заключить соглашение на постоянной основе, Джузеппе отклонил.

Также в списке Баварии присутствуют Пако Алькасер (Барселона), Данни Уэлбек (Арсенал) и Штефан Кисслинг (Байер), но преимущество Росси в том, что он, являясь свободным агентом, достанется чемпиону Германии бесплатно и может присоединиться к команде уже сейчас.

30-летний нападающий за свою карьеру выступал за Манчестер Юнайтед (14 матчей, 4 гола), Ньюкасл (13, 1), Парму (20, 9), Фиорентину (42, 19), Вильярреал (192, 82), Леванте (17, 6) и Сельту (29, 6), а также сыграл 30 матчей (7 голов) за сборную Италии.

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