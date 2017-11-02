Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб покинул Вилли Саньоль.

"Саньоль покинул Баварию. При этом, клуб не будет выплачивать ему компенсацию, так как француз входил в тренерский штаб Анчелотти", — приводит слова Хасана Bild.

"Хайнкес захотел, чтобы вокруг него были проверенные люди, которые обеспечивают ему работу на уровне, доведенного до автоматизма", — сказал Хасан. 

В качестве футболиста Саньоль играл за Баварию в период с 2000 по 2009 год, проведя за мюнхенцев 277 официальных матчей. 

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