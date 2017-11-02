Германия

Вилли Саньоль, который находился в тренерском штабе Карло Анчелотти, покинул Баварию.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб покинул Вилли Саньоль.

"Саньоль покинул Баварию. При этом, клуб не будет выплачивать ему компенсацию, так как француз входил в тренерский штаб Анчелотти", — приводит слова Хасана Bild.

"Хайнкес захотел, чтобы вокруг него были проверенные люди, которые обеспечивают ему работу на уровне, доведенного до автоматизма", — сказал Хасан.

В качестве футболиста Саньоль играл за Баварию в период с 2000 по 2009 год, проведя за мюнхенцев 277 официальных матчей.