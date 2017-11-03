Германия

Нападающий Дивок Ориги, выступающий за Вольфсбург на правах аренды, может перебраться в немецкий клуб на постоянной основе.

Ориги присоединился к Вольфсбургу в летнее трансферное окно, а его контракт по-прежнему принадлежит Ливерпулю.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий демонстрирует весьма уверенную игру, потому "волки" собираются заполучить Дивока на постоянной основе.

Как сообщает Bild, спортивный директор немецкого клуба Олаф Реббе уже заявил, что Вольфсбург намерен выкупить контракт Ориги у Ливерпуля. Осуществление сделки планируется ближе к концу сезона.

В данный момент бельгийский форвард имеет на своем счету 3 гола в 8 поединках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что сам Ориги все еще надеется вернуться в Ливерпуль.