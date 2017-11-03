Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 4 тура группового этапа Лиги Европы между Кельном и Батэ.

"Козлы" открыли счет уже на 16 минуте матча, однако белорусская команда на 31 минуте сравняла счет, а еще через две минуты и вовсе вышла вперед.

Несмотря на столь неблагоприятный для себя ход поединка, Кельн сумел сломить соперника во втором тайме, отправив в ворота БАТЭ сразу 4 мяча.

Кельн - БАТЭ 5:2

Голы: Цоллер, 16, Осако, 54, 82, Гирасси, 63, Йойич, 90 — Милунович, 31, Сигневич, 33