Йоахим Лев определил состав на товарищеские матчи.
twitter.com/MarioGoetze
03 ноября 2017, 18:57
Сборная Германии в надвигающуюся международную паузу проведет товарищеские матчи с командами Англии и Франции. Состав Германии:
Вратари: Кевин Трапп (ПСЖ), Бернд Лено (Байер), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).
Защитники: Марвин Платтенхардт (Герта), Антонио Рюдигер (Челси), Маттиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Джером Боатенг (все – Бавария).
Полузащитники: Себастьян Руди (Бавария), Сами Хедира (Ювентус), Тони Кроос (Реал), Юлиан Брандт (Байер), Марио Гетце (Боруссия Дортмунд), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Амин Юнес (Аякс), Месут Озил (Арсенал), Эмре Джан (Ливерпуль), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – Манчестер Сити).
Нападающие: Ларс Штиндль (Боруссия Менхенгладбах), Тимо Вернер (РБ Лейпциг), Сандро Вагнер (Хоффенхайм).