Германия

Состоялся первый матч 11-го тура чемпионата Германии.

Более пятидесяти тысяч зрителей на стадионе стали свидетелями победы, вырванной Айнтрахтом над "музыкантами" за минуту до конца основного времени.

Вердер продолжает пребывать в зоне вылета даже после смены тренера, а Айнтрахт минимум на день поднялся с 10-й строчки таблицы на 8-ю.

Айнтрахт Ф – Вердер 2:1

Голы: Ребич, 17, Аллер, 89 – Мойсандер, 24.

Айнтрахт Ф: Градецки — Сальседо, Абраам, Фалетт — Вольф, Хасебе, Штендера (Гачинович, 67), Боатенг, Виллемс (Таватха, 79) — Ребич (Йович, 76), Аллер.

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Баргфреде (Кайнц, 67), Мойсандер, Аугустинссон — Эггештайн (Йоханссон, 90+1), Дилэйни – Юнузович — Крузе, Бартельс.