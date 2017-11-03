Состоялся первый матч 11-го тура чемпионата Германии.
Более пятидесяти тысяч зрителей на стадионе стали свидетелями победы, вырванной Айнтрахтом над "музыкантами" за минуту до конца основного времени.
Вердер продолжает пребывать в зоне вылета даже после смены тренера, а Айнтрахт минимум на день поднялся с 10-й строчки таблицы на 8-ю.
Айнтрахт Ф – Вердер 2:1
Голы: Ребич, 17, Аллер, 89 – Мойсандер, 24.
Айнтрахт Ф: Градецки — Сальседо, Абраам, Фалетт — Вольф, Хасебе, Штендера (Гачинович, 67), Боатенг, Виллемс (Таватха, 79) — Ребич (Йович, 76), Аллер.
Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Баргфреде (Кайнц, 67), Мойсандер, Аугустинссон — Эггештайн (Йоханссон, 90+1), Дилэйни – Юнузович — Крузе, Бартельс.