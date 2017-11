Главной игрой 11-го тура будет Der Klassiker. Подопечные Боса и Хайнкеса, которые идут нога в ногу, сойдутся в битве за три очка на Сигнал Идуна Парк.

Бавария демонстрирует потрясающий футбол после возвращения Юппа Хайнкеса, их последний результат в лиге — победа со счетом 2:0 против Лейпцига, который уже набрал прошлогоднюю грозную форму. Тем временем Боруссия Дортмунд переживает тяжелые времена в Бундеслиге, последние матчи совсем не удаются команде Боса. В 10-м туре их разодрала ганноверская команда со счетом 4:2.

Обе команды столкнутся перебывая в противоположной форме и, не желая покидать Сигнала Идуна Парк без трех очков.

