Германия

Football.ua представляет анонс центрального матча 11-го тура Бундеслиги.

Главной игрой 11-го тура будет Der Klassiker. Подопечные Боса и Хайнкеса, которые идут нога в ногу, сойдутся в битве за три очка на Сигнал Идуна Парк.

Бавария демонстрирует потрясающий футбол после возвращения Юппа Хайнкеса, их последний результат в лиге — победа со счетом 2:0 против Лейпцига, который уже набрал прошлогоднюю грозную форму. Тем временем Боруссия Дортмунд переживает тяжелые времена в Бундеслиге, последние матчи совсем не удаются команде Боса. В 10-м туре их разодрала ганноверская команда со счетом 4:2.

Обе команды столкнутся перебывая в противоположной форме и, не желая покидать Сигнала Идуна Парк без трех очков.

Today is the day!



One of the biggest games in world football is just 12 hours away ⌚️ #DerKlassiker #BVBFCB 🐝🍺 pic.twitter.com/ryNxR8yQZg — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 4 листопада 2017 р.

Петер Бос будет пытаться вернуть крылья “шмелям” в своем первом Der Klassiker. Топрак выздоровел, и он, скорее всего, вернется в стартовый состав в качестве замены Загаду, который пропустит следующие два поединка из-за дисквалификации. Вайгль также начнет игру в основе, заменив Шахина, который “наиграл на скамейку” в матче с Ганновером.

После возвращения мюнхенцев на первую позицию в чемпионате, борьба за места в стартовом составе накалится до невозможности. Хуммельс, Киммих и Тьяго не играли в середине недели, и вернутся в старт, посадивв на лавку Суле, Толиссо и Рафинью. В центре Ханкес предсказуемо выберет Левандовски, а вот появления в основе Хамеса Родригеса ждать не стоит.

Ключевая битва: Обамеянг против Левандовски

Два лучших нападающих в Бундеслиге сойдутся в центральном матче 11-го тура. Обамеянг показывает отличную игру под руководством Петера Боса, 10 забитых мячей в 10 матчах Бундеслиги. Габонский форвард лучший в лиге по количеству ударов по воротам — 39 выстрелов.

Главный конкурент Пьера в гонке бомбардиров — Роберт Левандовски. Талисман Баварии не имеет проблем с игрой при Юппе, и ему снова будет поручено “осудить” бывший клуб. Левандовски также очень часто наности удары по воротам, ему потребовалось всего 33 выстрела, чтобы 10 раз поразить ворота в текущем чемпионате; это гол каждые 3,3 удара по воротам. Кто же поведет свою команду к победе в Der Klassiker?

прогноз 1:1

Макс Кравчук, Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.