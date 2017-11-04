Германия

В Германии завершился ряд матчей очередного тура национального чемпионата.

В поединке против Фрайбурга украинский хавбек Евгений Коноплянка появился с первых минут и помог своей команде добыть победу, однако результативными действиями в матче не отметился.

Фрайбург – Шальке 0:1

Гол: Калиджури, 62

Фрайбург: Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши, 61), Капустка (Кат, 75), Петерсен (Террацино, 78)

Шальке: Фэрманн – Керер, Налдо, Очипка – Коноплянка (Харит, 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни – Бургшталлер (Резе, 90), Ди Санто (Эмболо, 79)

Предупреждения: Кат – Стамбули

РБ Лейпциг – Ганновер 96 2:1

Голы: Поульсен, 70, Вернер, 85 – Жонатас, 56,

РБ Лейпциг: Гулачи – Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер – Лаймер (Кейта, 58), Демме, Брума (Форсберг, 53), Поульсен – Вернер (Кампль, 90)

Ганновер 96: Чаунер – Цорг, Антон, Остжолек, Сане – Клаус (Харник, 66), Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб (Майер, 87) – Жонатас (Фюллькруг, 76)

Предупреждения: Хальстенберг – Бакалож, Швеглер, Цорг, Сане

Аугсбург – Байер 1:1

Голы: Данзо, 49 – Фолланд, 47

Аугсбург: Хитц – Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу – Гу Чжа Чхоль (Чжи Дон Вон, 83), Хеллер (Томми, 74), Каюби, Хедира, Грегорич – Байер.

Байер: Лено – Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Хавертц – Арангис, Брандт (Кор, 67), Баумгартлингер (Аларио, 57), Бэйли, Бендер – Фолланд

Предупреждения: Опаре, Гауэлеу, Каюби – Рецос, Бэйли

Гамбург – Штутгарт 3:1

Голы: Хунт, 20, Костич, 65, Арп, 69 – Гинчек, 55 (пен)

Гамбург: Матения – Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай – Хунт (Хан, 82), Ито (Вальдшмидт, 68), Костич, Экдаль (Яничич, 90), Дикмайер – Арп.

Штутгарт: Цилер – Павар, Баумгартль, Инсуа, Аого – Озджан (Мангаля, 66), Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Бек, Гинчек (Теродде, 75) – Асано.

Предупреждения: Дуглас Сантос, Пападопулос – Бурнич

Удаление: Брунич, 13

Боруссия М – Майнц 1:1

Голы: Диалло, 19 – Вестергор, 67

Боруссия М: Зоммер – Гинтер, Янчке (Крамер, 46), Вендт, Вестергор – Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Азар, Эльведи, Штиндль – Раффаэл (Херрманн, 77).

Майнц: Центнер – Белль, Бросински, Донати, Диалло – Гбамен, Сердар, Максим (Фрай, 79), Озтуналы – Де Бласис (Фишер, 69), Муто.

Предупреждение: Штиндль