Германия

Андрей Ярмоленко упустил несколько шансов расписаться в воротах мюнхенской Баварии (1:3).

Полузащитник Боруссии Дортмунд Андрей Ярмоленко имел несколько хороших моментов в матче против Баварии, однако реализация подкачала футболиста сборной Украины.

Матч Боруссия Д — Бавария завершился поражением "шмелей" (1:3).

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