Германия

Полузащитник мюнхенцев Арьен Роббен стал лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Накануне в рамках очередного тура Бундеслиги Бавария на выезде расправилась с дортмундской Боруссией (3:1).

Один из мячей в данном поединке на свой счет записал Арьен Роббен, тем самым установив рекордное бомбардирское достижение.

33-летний голландец забил за Баварию свой 93 мяч, став лучшим иностранным бомбардиром в истории клуба.

Ранее данное достижение с 92 точными выстрелами в активе удерживал бразильский форвард Джовани Элбер, который в свое время четырежды становился чемпионом Германии в составе мюнхенцев.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.