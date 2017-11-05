Германия

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес дал свой комментарий после матча с Боруссией (3:1).

Накануне Бавария на выезде с легкостью расправилась с Боруссией — 3:1.

"У нас был очень хороший соперник, который показал потрясающий футбол прежде всего в первом тайме. Нужно также признать, что у Дортмунда были отличные шансы забить. Но Свен Ульрайх действовал надежно", — сказал Хайнкес.

"Команда мотивирована на все 100, мы хотим только выигрывать. Хотел бы поблагодарить команду за этот матч. Это была отличная игра".

"Четыре недели назад невозможно было представить, что мы будем опережать на шесть очков Дортмунд и на четыре Лейпциг. Мы очень много работали, чтобы добиться этого. Когда в состав вернутся травмированные игроки, заиграем еще лучше и, надеюсь, успешнее", — добавил тренер.

В 12-м туре Бундеслиги Бавария сразится с Аугсбургом.