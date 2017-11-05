Германия

Тренер дортмундской Борусии Петер Бос дал свой комментарий после матча с Боруссией (3:1).

Накануне Боруссия в родных стенах уступила Баварии со счетом 1:3.

"Бавария сыграла безупречно прежде всего в первом тайме. Мы пытались угнаться за соперником, но постоянно опаздывали", — сказал Бос после поединка.

"Мы планировали играть очень компактно, но это у нас не получилось. Только во второй половине смогли показать, что можем так играть", — доабвил тренер.

В 12-м туре Бундеслиги Боруссия Д отправится в гости к Штутгарту.