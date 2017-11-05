Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес не в восторге от перерыва на международные игры.
Хамес Родригес, Getty Images
05 ноября 2017, 12:14
Накануне Бавария в рамках чемпионата Германии обыграла Боруссию со счетом 3:1.
В данном поединке с первых минут на поле появился полузащитник Хамес Родригес, который все еще пытается набрать оптимальную форму.
Учитывая текущее физическое состояние колумбийца и проблемы с игровыми кондициями у других футболистов, главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес подверг критике ближайший международный перерыв.
"Перерыв на матчи сборных является каким-то безумным".
"К примеру, Хамес Родригес отправится в Южную Корею и Китай ради всего двух матчей. Это ненормально".
"В плане физики мы требуем от наших игроков больше, чем это в принципе возможно", — сказал Хайнкес.
В нынешнем сезоне Хамес отметился 2 голами и 3 результативными передачами в 6 матчах Бундеслиги.