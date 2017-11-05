Германия

Главный тренер Баварии Юпп Хайнкес не в восторге от перерыва на международные игры.

Накануне Бавария в рамках чемпионата Германии обыграла Боруссию со счетом 3:1.

В данном поединке с первых минут на поле появился полузащитник Хамес Родригес, который все еще пытается набрать оптимальную форму.

Учитывая текущее физическое состояние колумбийца и проблемы с игровыми кондициями у других футболистов, главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес подверг критике ближайший международный перерыв.

"Перерыв на матчи сборных является каким-то безумным".

"К примеру, Хамес Родригес отправится в Южную Корею и Китай ради всего двух матчей. Это ненормально".

"В плане физики мы требуем от наших игроков больше, чем это в принципе возможно", — сказал Хайнкес.

В нынешнем сезоне Хамес отметился 2 голами и 3 результативными передачами в 6 матчах Бундеслиги.