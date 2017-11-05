Германия

Центрбек мюнхенцев прокомментировал результаты Баварии в чемпионате Германии.

Защитник Баварии Матс Хуммельс поделился мнением о Бундеслиге. В субботу, 4-го октября, каманда Хайнкеса обыграла дортмундскую Боруссию, увеличив отрыв до четырех очков.

"Мы не расстроимся, если Бундеслига станет более скучной, однако я не думаю, что это произойдет. Все может измениться после двух-трех матчей. Однако мы рады тому, как складываются поединки под руководством Хайнкеса", – заявил Хуммельс для официального сайта клуба.

В 12-м туре Бундеслиги Бавария сразится с Аугсбургом.

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