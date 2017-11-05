Германия

Состоялись два матча чемпионата Германии.

Хоффенхайм одержал разгромную победу на выезде и сумел обойти в турнирной таблице Боруссию М и Ганновер.

Кельн – Хоффенхайм 0:3

Голы: Гайгер, 9, Вагнер, 56 (с пенальти), 80.

Кельн: Хорн — Ольковски, Хайнц, Марох, Рауш — Осако, Озджан (Йойич, 59), Леманн (Соренсен, 79), Битенкур — Гирасси, Цоллер (Хандверкер, 67).

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Акпогума, Фогт, Шульц — Демирбай, Гриллич, Гайгер (Полянски, 77) — Амири (Крамарич, 67), Вагнер (Нордтвейт, 82), Ут.

Предупреждения: Битенкур, Осако, Ольковски, Йойич — Фогт, Демирбай, Вагнер

Соперники Зари в Лиге Европы сумели выйти вперед в самом дебюте матча, но уже к концу первой половины проигрывал. Отыграться удалось в начале второго тайма, но тут же Герта вновь пропустила. Спасение же пришло за 7 минут до конца основного времени, когда забил Зельке.

Вольфсбург – Герта 3:3

Голы: Малли, 41, Гомес, 44, Ориги, 60 — Ибишевич, 1, Рекик, 53, Зельке, 83.

Вольфсбург: Кастельс, Кнохе, Тиссеран, Верхаг, Брукс, Малли, Арнольд, Гилавоги, Дидави, Ориги (Блашчиковски, 83), Гомес.

Герта: Ярстейн, Рекик, Лангкамп, Штарк (Майер, 28), Вайзер, Лазаро, Шелбред, Пекарик (Эссвайн, 55), Платтенхардт, Ибишевич, Калу (Зельке, 67).

Предупреждение: Тиссеран — Шелбред

На 21-й минуте Гомес не реализовал пенальти (перекладина)