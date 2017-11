В воскресенье, 5-го ноября, завершился 11-й тур Бундеслиги. Чемпионат успел побаловать болельщиков интересными результатами перед тем, как уйти на международный перерыв.

Боруссия Дортмунд 1:3 Бавария Мюнхен — это уже конец гонки за титул?

Всего лишь месяц назад "шмели" опережали мюнхенцев в турнирной таблице на пять пунктов, а теперь на шесть очков отстают от Баварии, а также проигрывают два пункта лейбористам из Лейпцига. Сочетание негерметичной защиты и расточительной атаки "подарило" Дортмунду только одну победу в последних семи играх (и это был матч против "подвального" Магдебурга в Кубке).

Напротив, Бавария вернула свой 2013-й с приходом Юппа Хайнкеса. Наставник оставил спокойную жизнь на пенсии, чтобы заменить Карло Анчелотти. При нем баварцы выиграли семь из семи игр во всех соревнованиях с разницей мячей 17-3.

Отметим, в этом матче Роббен стал лучшим бомбардиром-легионером Баварии.

93 #Bundesliga goals and counting. Can you name your favourite? 🤔



PS we know you love them, but Old Trafford and Wembley don't count 😜 pic.twitter.com/3oig3Ha6Jj