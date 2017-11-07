Германия

Макс Кравчук подводит итоги одиннадцатого тура чемпионата Германии.

В воскресенье, 5-го ноября, завершился 11-й тур Бундеслиги. Чемпионат успел побаловать болельщиков интересными результатами перед тем, как уйти на международный перерыв.

Боруссия Дортмунд 1:3 Бавария Мюнхен — это уже конец гонки за титул?

Всего лишь месяц назад "шмели" опережали мюнхенцев в турнирной таблице на пять пунктов, а теперь на шесть очков отстают от Баварии, а также проигрывают два пункта лейбористам из Лейпцига. Сочетание негерметичной защиты и расточительной атаки "подарило" Дортмунду только одну победу в последних семи играх (и это был матч против "подвального" Магдебурга в Кубке).

Напротив, Бавария вернула свой 2013-й с приходом Юппа Хайнкеса. Наставник оставил спокойную жизнь на пенсии, чтобы заменить Карло Анчелотти. При нем баварцы выиграли семь из семи игр во всех соревнованиях с разницей мячей 17-3.

Отметим, в этом матче Роббен стал лучшим бомбардиром-легионером Баварии.

93 #Bundesliga goals and counting. Can you name your favourite? 🤔



PS we know you love them, but Old Trafford and Wembley don't count 😜 pic.twitter.com/3oig3Ha6Jj — FC Bayern English (@FCBayernEN) 4 листопада 2017 р.

Так что же случилось с Дортмундом?

Бывший менеджер Аякса Петер Бос привил Боруссии философию ударного нападения, добавив его к интенсивной тактической дисциплине, навязанной его предшественником Томасом Тухелем. Впечатляющая форма Обамеянга и Андрея Ярмоленко, отлаженная оборона очень помогали "шмелям" в начале сезона. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.. Последние поединки показали, что Боруссия уж очень зависима от "настроения" своих вингеров и габонского нападающего. Средняя линия даже не пытается атаковать через центр.

Эти же проблемы их преследуют и в Лиге чемпионов. Боруссия должена переоценить свои приоритеты. Потому что, когда Шальке внезапно обойдет их в турнирной таблице, это может стать последней каплей для руководства клуба, а следовательно, и окончанием карьеры в Дортмунде Петера Боса.

Return of the Royal Blues

Под руководством молодого тренера Доменико Тедеско (ему всего 32 года) Шальке спокойно выиграл три из своих последних пяти игр. Ключом к их мини-возрождению стал полузащитник сборной Германии Леон Горецка, чьи выступления в клубе и сборной привлекли внимание Барселоны. "Горняки" показывают сейчас очень привлекательный футбол, а тактика с двумя нападающими на острие приносит свои плоды. К сожалению, при такой схеме Евгений Коноплянка вынужден опять "греть" скамейку. С Фрайбургом была прагматичная упорная игра, в которой на классе, экономя силы перед сборными, добыли три очка подопечные Тедеско

В матче с Фрайбургом у "кобальтовых" была небольшая ротация и украинец пытался ухватиться за свой шанс, но получив травму во втором тайме был заменен.

Сейчас команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Revierderby против Дортмунда в конце этого месяца (25-го ноября) теперь приобрел огромное значение.

Хаос в Вольфсбурге

Поединок Вольфсбурга против берлинской Герты в воскресенье вечером, возможно, претендовал на самый скучный матч уик-энда, но команды быстро развеяли эти мысли. Соперник Зари в Лиге Европы сумел выйти вперед в самом дебюте матча (Ибишевич забил на 20-й секунде матча), но уже к концу первой половины проигрывал. Отыграться удалось в начале второго тайма, но тут же Герта вновь пропустила. Спасение же пришло за 7 минут до конца основного времени, когда забил Зельке.

Отметим, что в составе "волков" на 20-й минуте матча пенальти не смог реализовать Марио Гомес.

Форсберг и Лейпциг

Дежа вю.. Турнирнирная таблица Бундеслиги теперь напоминает прошлогоднюю после того, как Лейпциг шагнул на второе место. Этому поспособствовала прекрасная победа над Ганновером (2:1). Решающим стал мяч Тимо Вернера на 85-й минуте встречи. У гостей отличился Жонатас.

Нападающий Эмиль Форсберг вышел во второй половине встречи и сыграл одинаково важную роль в обеих голах своей команды. Коварный швед продемонстрировал все свои знаменитые навыки, благодаря ему Вернер и Поулсен так ловко смогли открываться, не беспокоясь об опеке. За несколько минут Форсберг сумел показать, почему он так важен для лейпцигской команды Ральфа Хазенхюттля и почему "быки" должны делать все возможное, чтобы удержать его зимой.

Хоффенхайм декласировал несчастный Кельн

Подопечные Нагельсманна добыли первую победу в пяти последних матчах Бундеслиги, они выиграли со счетом 3:0 у Кельна. Наверняка, это стало облегчением для молодого тренера после нескольких неудачных выступлений в последние недели. Отметим, что дублем в составе "деревенских" отметился Сандро Вагнер.

Кельн же уверенно может заслужить титул "худший старт в истории Бундеслиги", только две ничьи в первых 11 играх. Пока неясно, как долго будет продолжаться терпение руководства "козлов", но "очищение" второй Бундеслигой команда в следующем сезоне точно пройдет.

Хоффенхайм прервал серию из четырех матчей без побед (2 ничьих, 2 поражения) и сумел обойти в турнирной таблице Боруссию М и Ганновер. Кельн, в свою очередь, продлил безвыигрышную серию до 11 матчей (2 ничьих, 9 поражений).

Курьез тура:

Вратарь Майнца Робин Центнер в матче против Боруссии М (1:1) ошибся выбивая мяч.

Сборная тура по версии сайта Бундеслиги:

Результаты 11-го тура:

Таблица:

Следующий тур:

Макс Кравчук, Football.ua

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