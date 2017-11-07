Германия

Защитник Байера Свен Бендер получил травму в поединке против Аугсбурга.

Стало известно, что после не самого удачного верхового единоборства в поединке 11-го тура Бундеслиги против Аугсбурга Свен Бендер сломал ребра.

Официальный сайт клуба сообщает, что футболист выбыл на неопределенный срок. Сроки возвращения игрока не называются, потому что после подобных травм восстановление проходит по разному у разных людей.

Отметим, что 28-летний Свен Бендер перешел в Байер, где выступает его брат–близнец Ларс, из дортмундской Боруссии прошедшим летом.

В текущем сезоне на счету Свена 11 поединков в Бундеслиге, в которых он отметился 2 голами, а также 2 матча в Кубке Германии.