Германия

В чемпионате Германии случилось много забавных эпизодов.

Видео, посвященное лучшим моментам октябрьских игр чемпионата Германии было представлено пресс-службой Бундеслиги.

В видеоролик, среди прочего, можно увидеть возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера Баварии и неповторимую атмосфера в Дортмунде в матче Боруссии и РБ Лейпциг.

Напомним, что на данный момент в чемпионате лидирует Бавария, которая после победы над Боруссией Д оторвалась от "шмелей" на 6 очков.