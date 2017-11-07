Германия

Ади Хюттер может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Руководство Вердера хочет пригласить на пост главного тренера команды наставника Янг Бойз Ади Хюттера. Об этом пишет Bild.

В воскресенье, 5-го ноября, спортивный директор "музыкантов" Франк Бауманн поехал на центральный матч 15-го тура чемпионата Швейцарии между Базелем и Янг Бойз (1:1). Его главная цель была оценить тренера швейцарского тренера. Сообщается, что Бауманн остался доволен увиденным.

Напомним, что Вердер уволил Александра Нури из-за отвратительного старта в новом сезоне Бундеслиги. В данный момент бременцы рассполагаются на 17 строчке в турнирной таблице.