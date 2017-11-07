Германия

Боруссия выдала сумасшедший старт, но походу сезона начала буксовать.

С какими проблемами столкнулись дортмундцы и как их можно решить, попробовал разобраться ведущий программы Європейський WEEKEND Авраам Кампомар.

Позиционные атаки

Основная причина кризиса Боруссии – игровая. Дортмундцам не хватает свежести в атаке. И это не связано с индивидуальным мастерством исполнителей или их физической формой. Например, Пулишич даже в матче с Баварией показал, что находится в прекрасном игровом тонусе.

Команда атакует большими силами, много игроков располагается за линией мяча на чужой половине поля, но им не хватает наигранных комбинаций, правильного движения, смены позиций. Особенно это чувствуется против таких команд как Бавария, которые могут спокойно сводить на нет такие медленные атаки "шмелей". Все позиционные атаки становятся слишком предсказуемыми. Если играть так медленно, то тебя спасут только индивидуальные мастерство игроков. Так было в стартовых матчах, а сейчас начались проблемы, которые полностью лежат на плечах главного тренера команды.

Петер Бос не предоставляет игрокам возможных вариантов решения конкретных атакующих задач. Он научил команду хорошо играть в короткий пас, но когда игроки доходят до штрафной, они не знаю, что им делать и начинают медлить. Получается где-то так: "Я вам сказал, где и как стоять, а там вы уже сами решайте все в одиночку". Конечно, есть игроки, которые могут решать: Обамеянг и Пулишич. Но это не поможет команде на длительной дистанции. Если посмотреть историю Боса в Аяксе, то мы видим, что его команда не играла так слаженно, как многие говорили. В атаке все строилось только на индивидуальных способностях определенных футболистов. Чемпионат они не выиграли, потому что испытывали много проблем со слабыми соперниками в позиционных атаках, а все победы добывались на классе.

В Лиге Европы они воспользовалась пространством, которое оставляли им соперники и дриблингом Амина Юнеса на левом фланге. Нельзя всю игру возле штрафной строить на индивидуальности, нужно им помочь проявлять свои индивидуальные качества.

Слабый состав

Нужно Боруссии посмотреть на свой состав и понять, смогут ли они ставить высокие цели сейчас или нет. Да, Бавария тоже ослабла, но даже на ее фоне Дортмунд выглядит слабее. У Боруссии уже нет того потенциала, как 2 года назад. Защита и центр поля очень слабые по сравнению с прошлыми сезонами и это дает о себе знать. Вайгль длительное время отсутствовал в составе, он только сейчас начинает появляться. На Ройса нельзя рассчитывать, как на постоянного игрока основы. Команде приходится делать ставку на молодых ребят, которым еще нужно много времени, чтобы заиграть на высоком уровне.

У Боруссии Клоппа был сумасшедший прессинг, но он был обусловлен тем, что линия защиты могла высоко играть и закрывала огромное пространство, брали на себя 40-50 метров. Сегодняшняя Боруссия потенциально может прессинговать, так как линия защиты имеет скорости и умение закрывать большую зону, а в центре поля есть физически сильные игроки, как Кастро и Рафаэль Геррейру, которые действительно могут много дать, но пока прессинг Боруссии не стабилен. Единственный человек в составе к кому нет вопросов – это Пулишич.

Реализация Ярмоленко

Ярмоленко не повезло с реализацией в матче против Баварии, это нюансы одного дня. Безусловно Андрей усилил игру команды, но будем честны — он никогда не был 100% игроком, который реализовывает все свои моменты. Плюс уровень соперников в Бундеслиге заметно выше, поэтому игрок реже появляется в завершающие стадии атаки и в худших условиях: защитники больше давят, дается меньший угол прострела, вратари позиционно лучше играют и хорошо закрывают пространство. Андрею понадобится время, чтобы улучшить свою игру на завершающей стадии. В Украине Ярмоленко забивал от 10 до 15 голов, если он выйдет на такой же уровень в Бундеслиге – это будет идеально. Если останется в районе 8-10 голов за сезон – это будет очень неплохой сезон для украинского полузащитника.

Будущее Боса в Боруссии.

Оно целиком и полностью будет зависит о того, сможет ли тренер развить и поставить позиционную атаку на высоком уровне с очень большими изменениями позиций, с передачами, которые будут обострять, и будут заставлять соперника переходить с одного фланга на другой. От этого будет зависеть его будущее не только в Дортмунде, но дальнейшая тренерская карьера.