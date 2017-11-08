Германия

Легендарный немецкий голкипер Оливер Кан поделился мнением на счет центрального матча первого круга в Бундеслиге между Баварией и Боруссией.

В поединке 11 тура чемпионата Германии сошлись главные претенденты на чемпионство в нынешнем сезоне – Бавария и Боруссия.

В итоге мюнхенцы одержали уверенную победу (3:1), чему, по мнению экс-голкипера "ротен" Оливера Кана, поспособствовал ряд факторов.

"Думаю, эффект Хайнкеса оказал свое влияние на матч. После его возвращения Бавария выиграла шесть или семь поединков подряд, в том числе и матч против Боруссии".

"Вдобавок ко всему, у дортмундцев сейчас множество проблем, которые главному тренеру команды Петеру Босу еще предстоит решить".

"Все это говорит о том, что матч состоялся в идеальный для Баварии период", — сказал Кан.

После отчетного тура мюнхенцы оторвались от "шмелей" в турнирной таблице на 6 очков, уверенно лидируя в чемпионате. При этом Боруссия опустилась на третье место, уступив вторую строчку Лейпцигу, который отстает от Баварии на 4 очка.